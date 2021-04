Gordon Ramsay pre e durante la pandemia (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo i sostenitori delle tesi del complotto vicini a QAnon esisterebbe un governo ombra ostile alla democrazia, governo composto dai soggetti più abbietti possibili. Questa gente, sempre secondo le tesi diffuse nei corridoi di Q, starebbe sostituendo certi membri della popolazione mondiale con soggetti di loro gradimento. Un po’ come nell’Invasione degli ultracorpi… Nei soliti gruppi Telegram abitati da follower di queste teorie è apparsa l’immagine che potete vedere qua sopra. Il testo in tedesco dice: Prima e durante Corona. Il testo con cui viene condiviso in italiano riporta: Gordon Ramsay. Se è ancora lui… Io mi domando: ma è così complesso fare due ricerche? Bastava andare sul canale Instagram di Gordon Ramsay per trovare il video a sinistra, quello dove sembra più giovane e senza rughe, per ... Leggi su butac (Di giovedì 15 aprile 2021) Secondo i sostenitori delle tesi del complotto vicini a QAnon esisterebbe un governo ombra ostile alla democrazia, governo composto dai soggetti più abbietti possibili. Questa gente, sempre secondo le tesi diffuse nei corridoi di Q, starebbe sostituendo certi membri della popolazione mondiale con soggetti di loro gradimento. Un po’ come nell’Invasione degli ultracorpi… Nei soliti gruppi Telegram abitati da follower di queste teorie è apparsa l’immagine che potete vedere qua sopra. Il testo in tedesco dice: Prima eCorona. Il testo con cui viene condiviso in italiano riporta:. Se è ancora lui… Io mi domando: ma è così complesso fare due ricerche? Bastava andare sul canale Instagram diper trovare il video a sinistra, quello dove sembra più giovane e senza rughe, per ...

Advertising

Lu_Vuittonnn : comunque non so per quale strano motivo ma confondo cracco e gordon ramsay - lorenzobiagiare : A volte leggo alcuni commenti che mi fanno sorridere, altri che mi divertono proprio molto. Al momento il mio prefe… - vengoodallaluna : io sarei disposta a vendere mio fratello al mercato nero pur di andare a cucinare da gordon Ramsay. Ma anche andare… - Incognithanos : @alexmreid213 @abatometro @DottorStrowman2 Ma ammazzati te e il razzismo che non è che se metti banana e noccioline… - ificovldflv : mio fratello mi ha appena detto che ha sempre creduto che niall fosse gordon ramsay mi piscio -

Ultime Notizie dalla rete : Gordon Ramsay Ordina un hamburger nel locale di Gordon Ramsay e spende £30,25: la reazione scioccata del cliente Dopo aver ordinato un hamburger e delle patatine fritte nel locale di Gordon Ramsay che si trova in aeroporto, ha dovuto pagare £30,25. Un prezzo ragionevole o esagerato? via: distractufy.com ...

Carbonara Day: la più imitata la più tradita Ci si è messo anche il grande Gordon Ramsay, lo chef - imprenditore - scrittore - attore beritannico che ha scelto Twitter per pubblicare un video con la sua versione della Carbonara. Il titolo del ...

Gordon Ramsay provoca gli italiani con la pizza inzuppata Fine Dining Lovers Italia I 10 programmi tv sul cibo da non perdere Dai programmi dedicati a dolci e ricette ai documentari sulle tradizioni culinarie di Cina, Corea, Cuba, Porto Rico, Filippine. Ecco le serie TV per appassionati di cibo ...

Carbonara Day: la più imitata la più tradita In questo anno di Covid gli italiani costretti in casa hanno aumentato il consumo di pasta del 10 per cento. Aumentate anche le esportazioni. La Carbonara protagonista mondiale. Ma anche la più imitat ...

Dopo aver ordinato un hamburger e delle patatine fritte nel locale diche si trova in aeroporto, ha dovuto pagare £30,25. Un prezzo ragionevole o esagerato? via: distractufy.com ...Ci si è messo anche il grande, lo chef - imprenditore - scrittore - attore beritannico che ha scelto Twitter per pubblicare un video con la sua versione della Carbonara. Il titolo del ...Dai programmi dedicati a dolci e ricette ai documentari sulle tradizioni culinarie di Cina, Corea, Cuba, Porto Rico, Filippine. Ecco le serie TV per appassionati di cibo ...In questo anno di Covid gli italiani costretti in casa hanno aumentato il consumo di pasta del 10 per cento. Aumentate anche le esportazioni. La Carbonara protagonista mondiale. Ma anche la più imitat ...