George Clooney è di nuovo il dottor Ross nella reunion di E.R. Ecco dove e come vederlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Il passato che ritorna va di moda. Soprattutto quando si parla di serie televisive. Dopo l’attesissima reunion di Friends (è questione di giorni), ora tocca persino a George Clooney. Il divo ha detto sì ai suoi ex colleghi. E così l’altra grandissma serie americana anni 90 (1994-2009) sta per rimettere insieme il suo grandioso cast. Stiamo parlando di E.R. – Medici in prima linea. E anche noi potremo, finalmente, rivedere di nuovo insieme il dottor Ross e l’infermiera Hathaway. Non fosse per l’orario… Il pRossimo 22 aprile Gloria Reuben è riuscita a realizzare l’impossibile. L’ex interprete della dottoressa Jeanie Boulet, ha convinto gli ex colleghi a ritrovarsi per la Giornata della Terra per uno speciale tv. Organizzato per aiutare la Waterkeeper ... Leggi su amica (Di giovedì 15 aprile 2021) Il passato che ritorna va di moda. Soprattutto quando si parla di serie televisive. Dopo l’attesissimadi Friends (è questione di giorni), ora tocca persino a. Il divo ha detto sì ai suoi ex colleghi. E così l’altra grandissma serie americana anni 90 (1994-2009) sta per rimettere insieme il suo grandioso cast. Stiamo parlando di E.R. – Medici in prima linea. E anche noi potremo, finalmente, rivedere diinsieme ile l’infermiera Hathaway. Non fosse per l’orario… Il pimo 22 aprile Gloria Reuben è riuscita a realizzare l’impossibile. L’ex interprete dellaessa Jeanie Boulet, ha convinto gli ex colleghi a ritrovarsi per la Giornata della Terra per uno speciale tv. Organizzato per aiutare la Waterkeeper ...

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney Ilaria Rossi e Chiara Russo/ 'Il paradiso delle signore e la libertà femminile' Ilaria Rossi si è poi soffermata sull'esperienza insieme a George Clooney : "Ho avuto la fortuna di averlo come regista, lui mette tutti a proprio agio: mi colpì a un certo punto quando girando una ...

George Clooney torna a ER Medici in prima linea per un episodio speciale George Clooney con il camice bianco rimane una delle cose più charming viste in tv. Il suo dottor Ross che lo ha lanciato sul tetto di Hollywood e che dal 1994 al 1999 ha fatto battere il cuore a ...

Ilaria Rossi e Chiara Russo/ “Il paradiso delle signore e la libertà femminile” Le attrici Ilaria Rossi e Chiara Russo a Oggi è un altro giorno sulla loro esperienza ne Il paradiso delle signore ma non ...

E.R, la reunion del cast al completo, George Clooney compreso Il cast di E.R., George Clooney compreso, torna insieme. L'occasione è davvero speciale e importante, ed è l'Earth Day che si celebra il 22 aprile. E.R. – Medici in ...

