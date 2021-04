Gag sui cinesi a Striscia la Notizia, Michelle Hunziker choc: 'Minacce di morte a me, mio marito e le mie figlie' (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono finiti nella bufera Gerry Scotti e Michelle Hunziker , dopo quel gesto degli 'occhi a mandorla' e qualche 'elle' di troppo al posto della erre, che è costato loro addirittura accuse di razzismo. ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono finiti nella bufera Gerry Scotti e, dopo quel gesto degli 'occhi a mandorla' e qualche 'elle' di troppo al posto della erre, che è costato loro addirittura accuse di razzismo. ...

Advertising

AnnalisaChirico : Solidarietà a @m_hunziker e @Gerry_Scotti vittime di un attacco durissimo per una gag sui cinesi. Viviamo ormai in… - Corriere : Hunziker e Scotti: «Ci scusiamo per la gag sui cinesi. Ma non ci aspettavamo minacce di morte» - LegaSalvini : SOLIDARIETÀ A HUNZIKER E SCOTTI: «CI SCUSIAMO PER LA GAG SUI CINESI. MA NON CI ASPETTAVAMO MINACCE DI MORTE» - carlokarl : RT @_DAGOSPIA_: HUNZIKER E SCOTTI PER LA GAG SUI CINESI RICEVONO MINACCE DI MORTE: UN'ONDATA DI ODIO SPAVENTOSA... - RenzoCianchetti : RT @LegaSalvini: SOLIDARIETÀ A HUNZIKER E SCOTTI: «CI SCUSIAMO PER LA GAG SUI CINESI. MA NON CI ASPETTAVAMO MINACCE DI MORTE» -