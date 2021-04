F1 | Domenicali | “Spero in pubblico a Monza | dipende dai vaccini Salary Cap? Ne parleremo”

Advertising

RaiSport : #Domenicali: 'Spero che a #Monza ci sia il pubblico' ?? Il #Ceo della #F1: 'L'assenza di spettatori sugli spalti è… - infoitsport : Il boss F1 Domenicali: “Spero di vedere presto una Ferrari molto più competitiva” -

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali Spero

Per quanto riguarda una nuova chance per il Mugello,frena: "Debbo dire la verita', con il Mugello non ci sono state discussioni. L'anno scorso ha costituito un evento molto particolare, ...In un sì - o - no sottoposto da F1.com,risponde anche sulla supremazia Mercedes, se è destinata a continuare o meno: "Con tutto il rispetto di Toto e dei tifosi Mercedes,di no" . ...Il brasiliano della Lazio si allena a Formello e scalpita: può essere il rinforzo in più per la difesa, ma qualcuno dovrà fargli spazio ...Stamattina altro tampone per il centrocampista: in caso di negatività sarà a disposizione di Gasperini Continua la marcia di avvicinamento dell’Atalanta in programma sabato pomeriggio al Gewiss Stadiu ...