Euro2020, ora bisogna decidere chi far entrare allo stadio e come: tamponi e lotteria per essere all’Olimpico, slot separati per l’ingresso (Di giovedì 15 aprile 2021) Euro 2020 riaprirà l’Italia a partire dagli stadi. Con il 25% di capienza promesso dalla sottosegretaria Valentina Vezzali alla Uefa, ci saranno all’Olimpico circa 17.500 persone. Così tante tutte insieme non se ne sono mai viste da quando è scoppiata la pandemia. Per questo nelle prossime settimane bisognerà capire soprattutto come sceglierle, farcele entrare (e uscire, il deflusso non è problema da meno), per rispettare le norme anti-Covid. Partendo però da un presupposto: stavolta saranno i protocolli degli esperti a doversi adattare alle presenze, non viceversa. tamponi E lotteria PER GUARDARE EURO 2020 – Ad oggi un protocollo non esiste: quello presentato dall’Uefa è stato ritenuto “irricevibile” dal Comitato tecnico scientifico (e il fatto che il via libera al 25% sia arrivato lo stesso subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Euro 2020 riaprirà l’Italia a partire dagli stadi. Con il 25% di capienza promesso dalla sottosegretaria Valentina Vezzali alla Uefa, ci sarannocirca 17.500 persone. Così tante tutte insieme non se ne sono mai viste da quando è scoppiata la pandemia. Per questo nelle prossime settimane bisognerà capire soprattuttosceglierle, farcele(e uscire, il deflusso non è problema da meno), per rispettare le norme anti-Covid. Partendo però da un presupposto: stavolta saranno i protocolli degli esperti a doversi adattare alle presenze, non viceversa.PER GUARDARE EURO 2020 – Ad oggi un protocollo non esiste: quello presentato dall’Uefa è stato ritenuto “irricevibile” dal Comitato tecnico scientifico (e il fatto che il via libera al 25% sia arrivato lo stesso subito ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro2020 ora Lavoratori spettacolo occupano il Globe Theatre di Roma: 'Fermi da un anno, siamo al limite. Ora riforma settore'. C'è anche Ascanio Celestini Molti di loro, raccontano, non lavorano da un anno e ora si trovano in difficoltà economiche. ' ... Leggi Anche L'apertura dell'Olimpico ai tifosi per Euro2020 scatena la polemica del settore degli ...

Europei e pubblico, ok dal governo a Roma Read More Flash Covid, 'ora colpisce più intestino' 14 Aprile 2021 "Ultimamente stiamo osservando, ... WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with: calcio , euro2020 , ...

Vezzali: «Tifosi a Euro2020 vittoria dello sport. Rilanciamo il Paese» Il Governo è vicino al mondo dello sport e questo non può che farmi piacere, è una freccia al nostro arco per poter rilanciare il nostro Paese. La riapertura dell’Olimpico è un momento simbolo» Valent ...

All'Olimpico 17mila tifosi per l'Europeo: ecco le misure che lo renderanno possibile Lo stadio Olimpico è pronto per accogliere le quattro gara di Euro2020. Ma cosa attende chi vorrà andare allo stadio a Roma?

