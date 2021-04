Documental | lo show giapponese da cui è tratto LOL | Chi ride è fuori

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il format LOL: Chiè nato in Giappone: il programma originale si chiama, le prime tre stagioni sono su Amazon Prime. LOL: Chiè uno deglidi maggiore successo di Amazon Prime Video del 2021. Milioni e milioni di italiani, sin dal giorno in cui sulla piattaforma streaming sono stati caricati i primi episodi, hanno guardato e riso insieme a Fedez e a Mara Maionchi (i giudici del programma, gli unici a cui era consentitore) per le varie battute e sketch. Di LOL: Chiesistono anche altre versioni ma quella originale è(Dokyumentaru il nome originale), un formatideato dal comico Hitoshi Matsumoto. ...

Advertising

blablabalbo : LOL - Chi ride è fuori è un game show italiano condotto da @Fedez con la partecipazione di @maramaionchi, basato… - Frances86698840 : RT @DiStreaming: Il comedy show #lolchirideefuori prodotto da Endemol Shine Italy è un adatattamento di una popolare serie giapponese, HITO… - Jerryjustforfun : RT @DiStreaming: Il comedy show #lolchirideefuori prodotto da Endemol Shine Italy è un adatattamento di una popolare serie giapponese, HITO… - DiStreaming : Il comedy show #lolchirideefuori prodotto da Endemol Shine Italy è un adatattamento di una popolare serie giappones… -

Ultime Notizie dalla rete : Documental show

Donna Glamour

... palestrato e coi capelli tinti di biondo (un po' alla Kitano vecchia maniera), che ha avuto l'idea di creare unoche contraddicesse l'idea stessa della commedia. In- crasi tra le ...... ripreso in diversi paesi, HITOSHI MATSUMOTO Presents. Composto da un totale di sei episodi , questo comedyincredibilmente divertente porta sullo schermo 10 comici professionisti ...Se non avete ancora visto LOL: Chi ride è fuori, recuperatelo subito, se lo avete già fatto allora non potete mancare su Prime Video le versioni internazionali del format, da quella giapponese che ha ...Roma, 13 aprile 2021 - Dieci comici che fanno ridere ma è vietato ridere. Ecco 'Lol: Chi ride è fuori', il programma più chiacchierato del momento. L'innovativo comedy show in sei episodi è disponibil ...