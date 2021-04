Denise Pipitone, Piera Maggio contro i media russi: “Non mi è piaciuto il teatrino” (Di giovedì 15 aprile 2021) Denise Pipitone: nel corso della puntata di ieri di ‘Chi l’ha visto?’, Piera Maggio, ha criticato il modus operandi della trasmissione russa Piera Maggio è tornata a parlare ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ nel corso della puntata di ieri sera. Nel dettaglio, la madre di Denis Pipitone, ha analizzato gli ultimi fatti accaduti in relazione alla vicenda della comparsa di sua figlia. Le sue parole: “Noi non molliamo, vogliamo la verità, vogliamo giustizia, ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Non l’abbiamo mai persa, è sempre viva tra noi”. Poi ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicina in questi giorni: “Nell’ultimo periodo, forse mai come adesso, il caso di Denise ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021): nel corso della puntata di ieri di ‘Chi l’ha visto?’,, ha criticato il modus operandi della trasmissione russaè tornata a parlare ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ nel corso della puntata di ieri sera. Nel dettaglio, la madre di Denis, ha analizzato gli ultimi fatti accaduti in relazione alla vicenda della comparsa di sua figlia. Le sue parole: “Noi non molliamo, vogliamo la verità, vogliamo giustizia, ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare. Non l’abbiamo mai persa, è sempre viva tra noi”. Poi ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicina in questi giorni: “Nell’ultimo periodo, forse mai come adesso, il caso diha ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - g__c00 : RT @chasingthestars: Come cazzo si fa a creare profili fake per fingersi Denise Pipitone, siete merde umane - peetalidirosa : RT @chasingthestars: Come cazzo si fa a creare profili fake per fingersi Denise Pipitone, siete merde umane -