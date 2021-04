Cyber e non solo. Biden picchia duro su Putin (ma non Merkel) (Di giovedì 15 aprile 2021) Cyber, sanzioni, diplomazia. È un contrattacco a tutto campo quello dell’amministrazione Biden contro la Russia. Il presidente Usa aveva avvisato Vladimir Putin al telefono, la scorsa settimana, “nei prossimi giorni prenderò provvedimenti”. È stato di parola. Dieci funzionari espulsi. Sei aziende colpite da misure restrittive. E un colpo duro alla finanza di Mosca: dal 14 giugno il Dipartimento del Tesoro Usa sanzionerà tutti i titoli di debito emessi dalla Russia e colpirà qualsiasi istituzione finanziaria americana che acquisti bond dalla Banca centrale russa, dal ministero delle Finanze o dal fondo sovrano. È il più severo pacchetto di sanzioni degli ultimi sette anni. Più che un avvertimento, una rappresaglia. Per una delle più letali intrusioni cibernetiche subite dal sistema-Paese. Quella che per mesi ha permesso ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021), sanzioni, diplomazia. È un contrattacco a tutto campo quello dell’amministrazionecontro la Russia. Il presidente Usa aveva avvisato Vladimiral telefono, la scorsa settimana, “nei prossimi giorni prenderò provvedimenti”. È stato di parola. Dieci funzionari espulsi. Sei aziende colpite da misure restrittive. E un colpoalla finanza di Mosca: dal 14 giugno il Dipartimento del Tesoro Usa sanzionerà tutti i titoli di debito emessi dalla Russia e colpirà qualsiasi istituzione finanziaria americana che acquisti bond dalla Banca centrale russa, dal ministero delle Finanze o dal fondo sovrano. È il più severo pacchetto di sanzioni degli ultimi sette anni. Più che un avvertimento, una rappresaglia. Per una delle più letali intrusioni cibernetiche subite dal sistema-Paese. Quella che per mesi ha permesso ...

