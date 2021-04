Cuppi Pd | “Elezioni a Bologna? Renzi usa le donne come fossero bandiere”

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Valentina, sindaca di Marzabotto e presidente del Pd, è stata ospite dell’Emiciclo di Roberto Bertoni, nel giorno in cui il Senato ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente detenuto da più di un anno nel carcere di Tora, in Egitto. Nell’intervista, condotta insieme a Marta Vigneri di TPI,ha parlato a tutto tondo del futuro del partito in vista delleamministrative di ottobre e delle battaglie del passato e del presente per assicurare il rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di discriminazione. “Quella per la liberazione di Zaki è una battaglia che non si conclude e continuerà”, ha dichiarato. “Il voto di oggi ha messo in evidenza l’unità di tutta l’Italia nella difesa dei diritti umani e della vita di Zaki. Un gesto importantissimo ...