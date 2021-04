Covid, Mattarella (Mcc): “Tra maggio e giugno 30mila domande a giorno a Fondo Garanzia” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Riceviamo una media di 3mila domande al giorno, ma tra maggio e giugno 2020 siamo arrivati anche a 30mila domande al giorno”. Così Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, nel concludere la presentazione del report elaborato assieme a Svimez sul Fondo di Garanzia per le Pmi e sul ruolo dei decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio nel sostegno alle attività produttive in Italia. “Al 10 aprile – ha proseguito – le domande erano per un totale di 153 miliardi di finanziamenti, quelle accolte per 147,6 miliardi. Questa differenza viene coperta nel giro di quattro o cinque giorni”, ha fatto come esempio Mattarella. Guardando da dove arrivano le richieste al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) “Riceviamo una media di 3milaal, ma tra2020 siamo arrivati anche aal”. Così Bernardo, amministratore delegato di Mediocredito Centrale, nel concludere la presentazione del report elaborato assieme a Svimez suldiper le Pmi e sul ruolo dei decreti Liquidità, Cura Italia e Rilancio nel sostegno alle attività produttive in Italia. “Al 10 aprile – ha proseguito – leerano per un totale di 153 miliardi di finanziamenti, quelle accolte per 147,6 miliardi. Questa differenza viene coperta nel giro di quattro o cinque giorni”, ha fatto come esempio. Guardando da dove arrivano le richieste al ...

