Coronavirus in Campania | ecco i positivi di oggi | 15 aprile 2021

antonellaa262 : Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 14 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 2.224 positivi su 20… - casertafocus : CORONAVIRUS – Ancora alto l’indice di contagio, cresce il numero dei posti di terapia intensiva occupati TUTTI I NU… - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania Casi ancora oltre quota 2000: ci sono 40 vittime - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 2.224 positivi su oltre 20mila tamponi #Covid - teleischia : CORONAVIRUS. DATI CAMPANIA 15 APRILE, 2224 NUOVI CONTAGI, 2168 NUOVI GUARITI, 40 DECEDUTI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Sono 16.974 i nuovi casi diregistrati oggi in Italia (ieri erano stati 16.168), con 380 vittime, contro le 469 ... seguita dalla(+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.Semplifichiamo la situazione: in questo momento i dati sull'emergenzache arrivano e ... Al momento, in zona rossa ci sono, Sardegna, Valle d'Aosta e Puglia e stavolta chi rischia ...Non si ferma la protesta degli Operatori Socio Sanitari della Campania. “Da giorni – dichiarano congiuntamente Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute e Franco Patrociello, Segretario ...Coronavirus in Campania, altri 2224 nuovi casi: ci sono 40 vittime. Il bollettino dell'unità di crisi regionale ...