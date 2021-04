Coronavirus | Fontana | presto aperture graduali In Lombardia dati in miglioramento significativo

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Significativo miglioramento dei dati, in Lombardia Rt a 0,78' #coronavirusitalia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: 'Possiamo dire che faremo un'estate da liberi' #coronavirus - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 aprile in Lombardia: 2.722 casi e 65 morti, oltre quota 32 mila vittime. Font… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Fontana: 'Significativo miglioramento dei dati, in Lombardia Rt a 0,78' #coronavirusitalia - ilSaronno : Coronavirus, Fontana: “In Lombardia presto aperture graduali” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana

In Puglia, sono stati registrati 13.362 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ...è in programma sabato 17 aprile nei centri di Brindisi (Marconi - Flacco) e Francavilla. ...È evidente, comunque, che non si andrà oltre il mese prossimo, che in fondo era il termine indicato anche dal governatore lombardo Attilio, che aveva parlato di ritorno alla vita e alla ...Negli ospedali i ricoverati sono 1.402, 13 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 184, 2 in meno rispetto a ieri. L'articolo Covid19 Sicilia, 1450 contagi nell’isola, frenata a P ...A fronte di 52.293 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.722 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta così al 5,2%. I mort ...