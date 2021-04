Coronavirus | 380 decessi in 24 ore Aumenta ancora il tasso di positività | 5 | 3% ieri 4 | 8%

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il bollettino del 15 aprile Sono 16.974 i casi diindividuati in Italia nelle ultime 24 ore: numero superiore rispetto ai 16.168 contagi segnalati, 14 aprile. Il totale delleregistrate, dall’inizio del monitoraggio, ha raggiunto la cifra di 3.826.156. Cala il dato relativo alle vittime: il 15 aprile, sono morte 380 persone, mentre il giorno precedente le vittime erano state 469. Complessivamente, da quando è scoppiata la pandemia, sono deceduti 115.937 cittadini residenti nel Paese: lo si apprende dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. La situazione negli ospedali Attualmente, sono 510.023 le persone con un’infezione da Covid-19 in corso. Di queste, 25.587 sono ricoverate nei reparti ordinari (i pazienti con sintomi meno gravi erano 26.369), ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 15/04/21 • Attualmente positivi: 510.023 • Deceduti: 115.937 (+380) • Dimessi/Guariti: 3.200.196 (… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - Corriere : Il bollettino di oggi: 16.974 nuovi casi e 380 morti. Il tasso di positività sale al ... - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - filotesa : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 15/04/21 • Attualmente positivi: 510.023 • Deceduti: 115.937 (+380) • Dimessi/Guariti: 3.200.196 (+21.220)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 380

Sono 16.974 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.168. Sono invecele vittime in un giorno (ieri 469). Sono 319.633 i tamponi molecolari e ...IL BOLLETTINO DEL 15 APRILE Paola Caruso per www.corriere.it Sono 16.974 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati +16.168). Sale così ad almeno 3.826.156 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) ...15/04/2021 18:17: Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti: 18.17 Covid:quasi 17mila nuovi casi,380 morti 16.974 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri ...Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo che prevede a patire da domani, venerdì 16 aprile, venti fino a burrasca nella zona meridionale e ionica della nostra Isol ...