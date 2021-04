Colori regioni, chi rischia di passare in zona rossa e chi invece va verso l'arancione (Di giovedì 15 aprile 2021) Si attende il monitoraggio Iss di venerdì 16 aprile. Puglia e Campania sperano nella zona arancione, mentre sarà più difficile che questo accada per la Valle d’Aosta e la Sardegna. A rischio zona rossa la Sicilia. Tutte le altre aree dovrebbero rimanere arancioni, anche se alcuni territori si avviano ad avere indicatori da giallo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Si attende il monitoraggio Iss di venerdì 16 aprile. Puglia e Campania sperano nella, mentre sarà più difficile che questo accada per la Valle d’Aosta e la Sardegna. A rischiola Sicilia. Tutte le altre aree dovrebbero rimanere arancioni, anche se alcuni territori si avviano ad avere indicatori da giallo

