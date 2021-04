Can Yaman sparisce da Instagram: eliminato il suo profilo. Cosa c’è sotto (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman ha cancellato il suo profilo Instagram. Provando infatti a cercare su Instagram ci accorgiamo subito che non vi è più traccia delle foto che finora aveva condiviso con i suoi 8,3 milioni di follower. In tanti in queste ore si stanno domandando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Canha cancellato il suo. Provando infatti a cercare suci accorgiamo subito che non vi è più traccia delle foto che finora aveva condiviso con i suoi 8,3 milioni di follower. In tanti in queste ore si stanno domandando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - imapapergirl : @adribrunofero can yaman (non so manco come si scrive), brad pitt ahaha e tom ellis (forse l'unico tom che non mi p… - AzzamNourham : @q9HVLlBci8IXpbC @dstathopoulou58 @yoraliz Rispetta sempre e amore per il re can yaman Actar insieme per sempre fel… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Can Yaman, il fidanzato di Diletta Leotta, cancella il suo profilo Instagram L'improvvisa scomparsa del profilo Instagram e nessuna dichiarazione da parte dell'attore. In questo ore un mistero sta avvolgendo la vita social di Can Yaman , al centro dei media per la sparizione o cancellazione del suo account. Can Yaman, il suo profilo Instagram non c'è più approfondimento Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati: le foto più ...

Can Yaman è scomparso da Instagram La rete è in fermento: tutti si chiedono che fine abbia fatto Can Yaman . L'attore turco ha cancellato il suo profilo Instagram: cliccando su @canyaman non c'è più traccia delle foto e delle stories che ha condiviso con 8,3milioni di follower che ora si ...

Can Yaman lascia i social: non reggeva più le critiche sulla sua vita privata Can Yaman ha deciso di chiudere il suo profilo su Instagram e in molti pensano che questo sia dovuto alle molte critiche per la sua storia con la Leotta ...

Can Yaman abbandona i social, colpo di scena! E Diletta Leotta? Bye Bye social. Can Yaman spiazza tutti. E manda i fan nel panico. Arriva un colpo di scena : l’attore turco si prende una pausa dai ...

