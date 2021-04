Calcio: Europa League, Roma-Ajax 0-0 dopo primo tempo (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Roma-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League in corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. All'andata i giallorossi hanno vinto 2-1 all'Amsterdam Arena. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 ildi, match di ritorno dei quarti di finale diin corso di svolgimento allo stadio Olimpico della Capitale. All'andata i giallorossi hanno vinto 2-1 all'Amsterdam Arena.

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - SkySport : Classifica dei punti in trasferta in campionato, il Milan è primo in Europa - 2003_manchester : RT @Gazzetta_it: Inizia il primo tempo supplementare Slavia Praga-Arsenal 0-3 - eleitaliana : RT @Gazzetta_it: Inizia il secondo tempo Roma-Ajax 0-0 - HCE__ : RT @Gazzetta_it: Inizia il primo tempo supplementare Slavia Praga-Arsenal 0-3 -