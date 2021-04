Biden a Putin:stop escalation ma no interferenze in democrazia (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli Stati Uniti "non hanno intenzione di innescare un'escalation o un conflitto con la Russia: vogliamo relazioni stabili e affidabili" con la Russia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Gli Stati Uniti "non hanno intenzione di innescare un'o un conflitto con la Russia: vogliamo relazioni stabili e affidabili" con la Russia. Lo ha detto il presidente americano Joe...

Advertising

fattoquotidiano : #Biden chiede un incontro con Putin, il Cremlino prende tempo - enanias : RT @marcocongiu: Biden ha offerto a Putin un incontro in Europa la prossima estate. Gli staff di Casa Bianca e Cremlino ci stanno lavoran… - Perla19733917 : RT @Gianmar26145917: L'amministrazione #Biden si appresterebbe ad innalzare ancora il livello dello scontro con la #Russia: pronte una seri… - chilisummer : RT @bordoni_russia: Cremlino: non è possibile organizzare un incontro Putin Biden nelle prossime settimane. - FBrasi : RT @OGiannino: Dopo le sanzioni a collaboratori di Putin per la vicenda @navalny, quelle adottate oggi da Biden a 32 entità russe accusate… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin Biden a Putin:stop escalation ma no interferenze in democrazia Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dalla Casa Bianca."Non possiamo permettere a stati stranieri di interferire nella nostra democrazia" ha ribadito Biden. Ma ora "è l'ora di ...

Letta: "Con Salvini il rapporto può essere positivo" Russia Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "Putin è un killer?", "non avrei risposto così", dice Letta, "nel senso che le relazioni tra Stati Uniti e Russia hanno bisogno ...

Russia: Letta, ‘non avrei risposto Putin è un killer’ Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, “Putin è un killer?”, “non avrei risposto così, nel senso che le relazioni tra Stati Uniti e Russia hanno b ...

Usa-Russia, Biden: "Vogliamo relazioni stabili" "Vogliamo relazioni stabili" con la Russia, ma abbiamo dovuto rispondere perché "non possiamo permettere interferenze" nelle nostre elezioni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, intervenuto ...

Lo ha detto il presidente americano Joeparlando dalla Casa Bianca."Non possiamo permettere a stati stranieri di interferire nella nostra democrazia" ha ribadito. Ma ora "è l'ora di ...Russia Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe, "è un killer?", "non avrei risposto così", dice Letta, "nel senso che le relazioni tra Stati Uniti e Russia hanno bisogno ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Alla domanda rivolta al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, “Putin è un killer?”, “non avrei risposto così, nel senso che le relazioni tra Stati Uniti e Russia hanno b ..."Vogliamo relazioni stabili" con la Russia, ma abbiamo dovuto rispondere perché "non possiamo permettere interferenze" nelle nostre elezioni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, intervenuto ...