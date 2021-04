Arriva la birra che celebra i 10 anni de «Il Trono di Spade» (Di giovedì 15 aprile 2021) Una birra celebra i 10 anni de «Il Trono di Spade» : il 17 aprile si festeggia la prima decade dalla messa in onda dell'episodio di esordio della serie culto trasmessa da HBO e tratta dal ciclo di romanzi fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R.Martin. Una serie da record, vincitrice di 59 Emmy Awards, composta da 8 stagioni trasmesse in tutto il mondo che hanno appassionato milioni di fan. Ora, per brindare in onore degli Stark, Targaryen e Lannister Arriva una nuova birra: la IPA Mikkeller Iron anniversary. È una birra non filtrata, dal sapore fresco e fruttato, realizzata dall'azienda danese Mikkeller che già in passato ha proposto progetti simili (per esempio la birra di Twin Peaks) ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Unai 10de «Ildi» : il 17 aprile si festeggia la prima decade dalla messa in onda dell'episodio di esordio della serie culto trasmessa da HBO e tratta dal ciclo di romanzi fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R.Martin. Una serie da record, vincitrice di 59 Emmy Awards, composta da 8 stagioni trasmesse in tutto il mondo che hanno appassionato milioni di fan. Ora, per brindare in onore degli Stark, Targaryen e Lsteruna nuova: la IPA Mikkeller Ironversary. È unanon filtrata, dal sapore fresco e fruttato, realizzata dall'azienda danese Mikkeller che già in passato ha proposto progetti simili (per esempio ladi Twin Peaks) ...

Arriva la birra che celebra i 10 anni de «Il Trono di Spade» Una birra celebra i 10 anni de «Il Trono di Spade»: il 17 aprile si festeggia la prima decade dalla messa in onda dell'episodio di esordio della serie culto trasmessa da HBO e tratta dal ciclo di roma ...

