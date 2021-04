Arisa al 'Maurizio Costanzo Show': 'Provo un'attrazione mentale per le donne' (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Sì, sono attratta dalle donne però è un'attrazione non consumata. Mi possono piacere le donne ma non penso di andarci al letto: mi piace più l'abbraccio, il profumo'. Ospite al ' Maurizio Costanzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Sì, sono attratta dalleperò è un'non consumata. Mi possono piacere lema non penso di andarci al letto: mi piace più l'abbraccio, il profumo'. Ospite al '...

Paola07031758 : @Maparliamodime2 Mamma mia, incapace al massimo.Cosa ci trovano di geniale?. Che figura, cantando. Ma non si vergo… - camigiuggiola : RT @nonpiustabile: alberto al Maurizio Costanzo Show che canta “Guarda che Luna” con Arisa e il mio pensiero va a questo: #Amici20 #amemic… - infoitcultura : Arisa e la mano a Maurizio Costanzo: pronta per l’avventura con il presentatore - staibenesudime : ma poi i complimenti di maurizio ad Arisa? piango - Malvy34087444 : RT @zorziofficialfp: Arisa:”Posso cantarla da seduta” Maurizio:”Ma falla come te pare, pure sdraiata” MAURIZIOOOOO???????? #MaurizioCos… -