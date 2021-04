Alessandro Gassman contro il party dei vicini | ecco cosa ha fatto

(Di giovedì 15 aprile 2021)fa infiammare la polemica sui social. Enrico Ruggeri: “Nostalgia della Stasi”. Nicola Porro: “Ci mancavano i delatori vip” Divide i social la scelta di. L’attore romano condivide con i suoi follower di Twitter la decisione di segnalare alla Polizia idi casa per un assembramento in barba alle disposizioni anti Covid. Il figlio del grande Vittoriocinguetta qualche giorno fa: “Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino inequivocabilmente il frastuono di uncon decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare“. Piovono le critiche “Ci mancavano pure i delatori vip“, commenta con sarcasmo ...

ENRICO27218318 : RT @tempoweb: #Gassman fa la spia sul vicino. Rimprovero al 'delatore' di #Ruggeri 'Nostalgia della #Germania Est' #assembramenti #covid #l… - tempoweb : #Gassman fa la spia sul vicino. Rimprovero al 'delatore' di #Ruggeri 'Nostalgia della #Germania Est' #assembramenti… - VerganiGiuseppe : RT @nino_ippolito: #delatori Alessandro Gassman invita i cittadini a chiamare la Polizia se vedono i vicini di casa fare festa. È un po’ q… - Gandalf1948 : Questo è entrato a far parte del 'viscidume sinistro'......è di un'antipatia naturale, arrogante e ipocrita, come t… - sanniebabiez : @8t33zlovinghour @hwamissinghours Bea mi sembrava Alessandro Gassman -

Che fare in questi casi? Denunciare alle forze dell'ordine o lasciar correre per non rovinare i rapporti tra condomini? Se lo è chiesto Alessandro Gassmann in in tweet che ha scatenato un'enorme ...Clamoroso scontro social tra Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri . L'attore romano su Twitter invita, più o meno, i suoi followers a denunciare i vicini che festeggiano in casa in barba alle normative anti - assembramenti e il ...Discussione social su Alessandro Gassmann e la sua scelta di denunciare il vicino ai tempi del Covid. L'attore, figlio dell'indimenticato Vittorio, ha postato un messaggio su Twitter in cui ha prima ...