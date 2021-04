Acqua radioattiva di Fukushima in mare, Pechino protesta con Tokyo (Di giovedì 15 aprile 2021) La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato una protesta formale contro la decisione di Tokyo di scaricare nell'oceano l'Acqua della centrale nucleare di Fukushima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato unaformale contro la decisione didi scaricare nell'oceano l'della centrale nucleare di...

Advertising

fanpage : Il governo giapponese riverserà in mare l'acqua radioattiva della centrale nucleare di #Fukushima - Adnkronos : #Fukushima, l’acqua radioattiva sarà rilasciata in mare. Ira di Cina e ambientalisti. - MediasetTgcom24 : Giappone, acqua radioattiva di Fukushima sarà riversata in mare #fukushima - verditalia : RT @europaverde_it: ???? Siamo in sit-in di protesta presso l’Ambasciata di Giappone a #Roma e al Consolato a #Milano per protestare contro l… - magucha72 : RT @Focus_it: L'acqua radioattiva di #Fukushima finirà in mare (con qualche incognita) -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua radioattiva Acqua radioattiva di Fukushima in mare, Pechino protesta con Tokyo La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato una protesta formale contro la decisione di Tokyo di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. L'assistente del ministro degli Esteri Wu Jianghao ha espresso la 'forte insoddisfazione e la ferma opposizione della Cina' alla mossa del governo ...

Ministero degli esteri cinese: 'la decisione del Giappone dimostra il suo egoismo' Le due parti hanno sollecitato il Giappone a trattare in modo appropriato la questione dell'acqua radioattiva accumulata nella centrale nucleare di Fukushima avviando a piene consultazioni con le ...

Rilascio acque radioattive di Fukushima: allarmismo o reale pericolo? Facciamo chiarezza L’acqua contaminata dalle radiazioni è stata filtrata attraverso un avanzato sistema di trattamento dei liquidi. Tuttavia, il trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno, non può essere eliminato.

Acqua radioattiva di Fukushima in mare, Pechino protesta con Tokyo La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato una protesta formale contro la decisione di Tokyo di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare di Fukushima Daii ...

La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato una protesta formale contro la decisione di Tokyo di scaricare nell'oceano l'della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. L'assistente del ministro degli Esteri Wu Jianghao ha espresso la 'forte insoddisfazione e la ferma opposizione della Cina' alla mossa del governo ...Le due parti hanno sollecitato il Giappone a trattare in modo appropriato la questione dell'accumulata nella centrale nucleare di Fukushima avviando a piene consultazioni con le ...L’acqua contaminata dalle radiazioni è stata filtrata attraverso un avanzato sistema di trattamento dei liquidi. Tuttavia, il trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno, non può essere eliminato.La Cina ha convocato l'ambasciatore giapponese Tarumi Hideo e ha presentato una protesta formale contro la decisione di Tokyo di scaricare nell'oceano l'acqua della centrale nucleare di Fukushima Daii ...