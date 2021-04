“Voglio lei”. Alfonso Signorini, idee già chiare per il GF Vip 6: per lui è il ‘nome top’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si sta già parlando con insistenza del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i sei lunghissimi mesi di lavoro della scorsa edizione, che ha visto trionfare meritatamente Tommaso Zorzi, il presentatore Alfonso Signorini è già proiettato al futuro. Ed ha riferito alcuni particolari molto interessanti proprio durante la trasmissione ‘Il Punto Z’ dell’influencer 26enne. A svelare le dichiarazioni del conduttore ci ha pensato ‘Giornalettismo’ sul suo sito. Innanzitutto ha eliminato ogni dubbio dei telespettatori. Infatti, l’edizione numero 6 ci sarà eccome. Non essendoci stata ancora l’ufficialità, alcuni temevano potesse essere successo qualcosa di negativo, invece il direttore del settimanale ‘Chi’ ha ammesso che la macchina organizzativa e già al lavoro. Lavoro che è decisamente in fase avanzata, visto che sta già puntando sui nomi dei prossimi vipponi. E proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si sta già parlando con insistenza del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo i sei lunghissimi mesi di lavoro della scorsa edizione, che ha visto trionfare meritatamente Tommaso Zorzi, il presentatoreè già proiettato al futuro. Ed ha riferito alcuni particolari molto interessanti proprio durante la trasmissione ‘Il Punto Z’ dell’influencer 26enne. A svelare le dichiarazioni del conduttore ci ha pensato ‘Giornalettismo’ sul suo sito. Innanzitutto ha eliminato ogni dubbio dei telespettatori. Infatti, l’edizione numero 6 ci sarà eccome. Non essendoci stata ancora l’ufficialità, alcuni temevano potesse essere successo qualcosa di negativo, invece il direttore del settimanale ‘Chi’ ha ammesso che la macchina organizzativa e già al lavoro. Lavoro che è decisamente in fase avanzata, visto che sta già puntando sui nomi dei prossimi vipponi. E proprio ...

