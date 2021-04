Valeria Marini | intossicazione e attacco di meduse a Supervivientes | cosa sta succedendo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre nella nostra Isola dei Famosi si fa fatica a trovare momenti di coinvolgimento, tra le solite liti e gli incomprensibili spiegoni delle prove, in Spagna tutto diventa più croccante. Merito anche della presenza di, protagonista indiscussa die che già si è imbattuta in alcune clamorose disavventure.: disavventure a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.