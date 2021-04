Valeria Marini a ‘Supervivientes’ avvelena inconsapevolmente i propri compagni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021)sta partecipando a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, che sta andando in onda in concomitanza con il reality condotto da Ilary Blasi su Telecinco. A causa di questa sovrapposizione dei due programmi, infatti, la scorsa settimana la trasmissione italiana non ha avuto il consueto doppio appuntamento settimanale e la puntata di domani, 15 gennaio 2021, non sarà in diretta e al link vi sveliamo il perché. La showgirl sarda sta facendo parlare di sé tra il popolo del web italiano, anche se sta partecipando ad un reality show che avviene in un’altra nazione e in Italia non viene trasmesso. Prima si è vociferato di un suo presunto flirt con Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne‘ Luca Onestini che partecipò anche al GF Vip 2, altro volto noto in Italia per aver partecipato al Grande Fratello 16 ...