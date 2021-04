TIM, tra le aziende più inclusive in Italia. Gruppo confermato nel Diversity Brand Index (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM si conferma tra le aziende più inclusive in Italia. Secondo quanto rilevato dal “Diversity Brand Index”, la ricerca realizzata dall’organizzazione no profit Diversity e dalla società di consulenza Focus Management, il Gruppo, per il quarto anno consecutivo, è tra i 21 Brand valutati come maggiormente inclusivi da consumatori ed esperti del settore. L’indice misura il livello di inclusione dei Brand verificandone il reale impegno sui temi dell’inclusione e della diversità, sempre più determinanti nelle scelte d’acquisto dei clienti. ?I risultati del Diversity Brand Index 2021 sono stati presentati oggi in diretta streaming in occasione del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM si conferma tra lepiùin. Secondo quanto rilevato dal “”, la ricerca realizzata dall’organizzazione no profite dalla società di consulenza Focus Management, il, per il quarto anno consecutivo, è tra i 21valutati come maggiormente inclusivi da consumatori ed esperti del settore. L’indice misura il livello di inclusione deiverificandone il reale impegno sui temi dell’inclusione e della diversità, sempre più determinanti nelle scelte d’acquisto dei clienti. ?I risultati del2021 sono stati presentati oggi in diretta streaming in occasione del ...

