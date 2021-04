Stefano Bini e la sua iniezione di positività con Il lato positivo su Rai 2 (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda su Rai 2 in seconda serata per 4 puntate, Il lato positivo è un programma che cerca di portare nelle case degli italiani una ventata di aria fresca. Belle e buone notizie, nonostante il complicatissimo momento che stiamo vivendo. Una pandemia che ci ha cambiati, che ha cambiato il nostro modo di vivere e di pensare. Un maledetto virus contro il quale combattiamo da un anno ormai, e che ha distrutto la vita di migliaia di persone e di intere famiglie in tutto il mondo. Nonostante tutto questo però, c’è anche chi cerca di portare sul piccolo schermo qualcosa di diverso, qualcosa che ci faccia dimenticare anche solo per qualche istante tutte le cose negative che affrontiamo ogni giorno. Questo lo scopo de Il lato positivo, un programma che ci racconta cose belle, cose positive, anche se in questo periodo, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) In onda su Rai 2 in seconda serata per 4 puntate, Ilè un programma che cerca di portare nelle case degli italiani una ventata di aria fresca. Belle e buone notizie, nonostante il complicatissimo momento che stiamo vivendo. Una pandemia che ci ha cambiati, che ha cambiato il nostro modo di vivere e di pensare. Un maledetto virus contro il quale combattiamo da un anno ormai, e che ha distrutto la vita di migliaia di persone e di intere famiglie in tutto il mondo. Nonostante tutto questo però, c’è anche chi cerca di portare sul piccolo schermo qualcosa di diverso, qualcosa che ci faccia dimenticare anche solo per qualche istante tutte le cose negative che affrontiamo ogni giorno. Questo lo scopo de Il, un programma che ci racconta cose belle, cose positive, anche se in questo periodo, il ...

Advertising

Stefano_Bini1 : RINGRAZIO @WeekMeteo PER QUESTA INTENSISSSSSSSIMA INTERVISTA ???? #rai #rai2 #illatopositivo @RaiDue… - Stefano_Bini1 : GRAZIE DAVVERO INFINITE A #lagazzettadellospettacolo ? INTERVISTA MOOOOOLTO BBBBELLA ?? #rai #rai2… - Stefano_Bini1 : BELLLLLISSSSSSSIMA INTERVISTA PER @TheWay_Mag ?? GRAZIE INFINITE? #rai #rai2 #illatopositivo #tv #televisione… - TheWay_Mag : Stefano Bini in tv per conoscere “Il Lato Positivo” - LaCritica15 : PER LA RUBRICA #DIMALEINBINI, IL NOSTRO STEFANO BINI INTERVISTA ALFONSO RESTIVO, RITRATTISTA DEI #VIP: “PORTO LA MI… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bini Rai Due: il ritorno di Stefano Bini con " Il lato positivo" Da ieri e per quattro appuntamenti solo buone notizie e chi ce l'ha fatta. Stefano Bini, classe 1985, è uno degli autori e conduttori più promettenti della tv italiana; la passione giornalistica, lo ha non poco affinato nella scrittura. Dall'8 aprile alle 23:30, su Rai2 e ...

Stefano Bini torna su Rai 2: "Un programma per imparare a guardare sempre il lato positivo" A seminare positività per raccogliere speranza ci pensa Stefano Bini con il suo nuovo programma, 'Il lato positivo' , in onda su Rai 2 . Da giovedì 8 aprile per quattro puntate , in seconda serata ...

Stefano Bini in tv per conoscere "Il Lato Positivo" The Way Magazine Esclusiva, Stefano Bini Il Lato Positivo: “La malattia mi ha cambiato” Lo show in questione è Il Lato Positivo che vede anche il debutto del giornalista Stefano Bini, il quale ha deciso di raccontarsi in esclusiva alla redazione di MeteoWeek. Stefano Bini insieme ai suoi ...

Stefano Bini: su Raidue racconto Il Lato Positivo In onda su Rai 2 e per quattro puntate Il Lato Positivo. A condurlo il giornalista Stefano Bini, Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, impegnati in un programma che racconta storie di chi ha fatt ...

Da ieri e per quattro appuntamenti solo buone notizie e chi ce l'ha fatta., classe 1985, è uno degli autori e conduttori più promettenti della tv italiana; la passione giornalistica, lo ha non poco affinato nella scrittura. Dall'8 aprile alle 23:30, su Rai2 e ...A seminare positività per raccogliere speranza ci pensacon il suo nuovo programma, 'Il lato positivo' , in onda su Rai 2 . Da giovedì 8 aprile per quattro puntate , in seconda serata ...Lo show in questione è Il Lato Positivo che vede anche il debutto del giornalista Stefano Bini, il quale ha deciso di raccontarsi in esclusiva alla redazione di MeteoWeek. Stefano Bini insieme ai suoi ...In onda su Rai 2 e per quattro puntate Il Lato Positivo. A condurlo il giornalista Stefano Bini, Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, impegnati in un programma che racconta storie di chi ha fatt ...