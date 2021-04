Sputnik, benché distribuito in 60 paesi “Ad oggi non è mai stata registrata una reazione avversa grave” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio perché la salute viene prima di tutto, in questo frangente di emergenza pandemica non è certo il momento di stare a ‘perdere del prezioso tempo’ dietro a questioni politiche od economiche. Dunque, dopo l’amara sorpresa rivelatasi con l’avvento dell’atteso vaccino anti Covid Johnson & Johnson, sarebbe forse il caso di ‘cominciare’ a fare prevenzione ‘anche’ con la volontà dei cittadini, e dunque non soltanto di ‘rimessa’, in base a scelte ‘altre’ (vedi Bruxelles), rivolte però alla collettività. J&J: un’attesa ‘delusa’ dalle, seppur ‘rare’, reazioni in stile AstraZeneca… Per carità. Siamo sempre lì: così come l’AstraZeneca, anche per i casi di coaguli e trombosi verificatesi negli Usa a due settimane dall’inoculazione della prima dose del Johnson & Johnson, il nesso è tutto da dimostrare. E’ anche vero che semmai fosse, a monte vi sono già 7 milioni di dosi già ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Proprio perché la salute viene prima di tutto, in questo frangente di emergenza pandemica non è certo il momento di stare a ‘perdere del prezioso tempo’ dietro a questioni politiche od economiche. Dunque, dopo l’amara sorpresa rivelatasi con l’avvento dell’atteso vaccino anti Covid Johnson & Johnson, sarebbe forse il caso di ‘cominciare’ a fare prevenzione ‘anche’ con la volontà dei cittadini, e dunque non soltanto di ‘rimessa’, in base a scelte ‘altre’ (vedi Bruxelles), rivolte però alla collettività. J&J: un’attesa ‘delusa’ dalle, seppur ‘rare’, reazioni in stile AstraZeneca… Per carità. Siamo sempre lì: così come l’AstraZeneca, anche per i casi di coaguli e trombosi verificatesi negli Usa a due settimane dall’inoculazione della prima dose del Johnson & Johnson, il nesso è tutto da dimostrare. E’ anche vero che semmai fosse, a monte vi sono già 7 milioni di dosi già ...

Advertising

italiaserait : Sputnik, benché distribuito in 60 paesi “Ad oggi non è mai stata registrata una razione aversa grave” - samsara2121 : RT @paoloigna1: #JohnsonandJohnson ha deciso proattivamente di sospendere per ora l'annunciata campagna vaccinale. Esaminerà ora con #EMA t… - DaveGordonArt : RT @paoloigna1: #JohnsonandJohnson ha deciso proattivamente di sospendere per ora l'annunciata campagna vaccinale. Esaminerà ora con #EMA t… - paoloigna1 : #JohnsonandJohnson ha deciso proattivamente di sospendere per ora l'annunciata campagna vaccinale. Esaminerà ora co… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik benché San Marino, la Repubblica del compromesso vaccinale Il più ricordato tra i presidenti degli Stati Uniti era cittadino onorario di San Marino: 'Benché ... Con i russi i rapporti risultano altrettanto affidabili: la celere consegna del vaccino Sputnik è ...

'O Masto 'e Festa E sulla scorta del ' m'o 'bbec io ' 'compra' (sì, i quotidiani hanno scritto 'compra') il non ancora approvato vaccino russo Sputnik. Ma non basta. E allora va allo scontro con il generale Figliuolo ...

Tesoro: nuovo BTP a 50 anni per 5 mld, riapertura del Btp a 7 anni per 7 mld Yahoo Finanza Il più ricordato tra i presidenti degli Stati Uniti era cittadino onorario di San Marino: '... Con i russi i rapporti risultano altrettanto affidabili: la celere consegna del vaccinoè ...E sulla scorta del ' m'o 'bbec io ' 'compra' (sì, i quotidiani hanno scritto 'compra') il non ancora approvato vaccino russo. Ma non basta. E allora va allo scontro con il generale Figliuolo ...