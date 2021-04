Romina Power, in viaggio con Yari: quel ricordo indimenticabile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ama viaggiare. La ricerca spirituale è un cammino che si arricchisce ad ogni nuova tappa. quel ricordo indimenticabile con il figlio Yari Romina Power è una delle artiste più apprezzate in Italia e non solo. Nel nostro Paese ha trovato la consacrazione a livello artistico e, naturalmente, l’amore. Con Al Bano Carrisi ha dato Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ama viaggiare. La ricerca spirituale è un cammino che si arricchisce ad ogni nuova tappa.con il figlioè una delle artiste più apprezzate in Italia e non solo. Nel nostro Paese ha trovato la consacrazione a livello artistico e, naturalmente, l’amore. Con Al Bano Carrisi ha dato

Advertising

radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) - infoitcultura : Romina Power rivela la persona più importante della sua vita: “Non c’è nessuno come…” | Ecco di chi si tratta - infoitcultura : Romina Power, gli uomini che l’hanno fatta sognare: non manca qualcuno? - infoitcultura : Romina Power, pubblica i sui uomini da sogno: Albano Carrisi escluso? - infoitcultura : Romina Power rifatta? La foto stupisce tutti: ecco cosa ne pensa -