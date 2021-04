(Di mercoledì 14 aprile 2021) L'allenatorePauloè intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata gara di domani di Europa Leaguel'Ajax. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: "Tutti noi sappiamo che può essere lapiù. Abbiamouna squadra fortissima. Ènon pensare al match di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare, con atteggiamento che abbiamo visto nelle ultime partite. Una squadra che vuole vincere questauna squadra fortissima comeche intende portare via lo stesso risultato. Ma sono sicuro che i ragazzi avranno capito l’importanza di questo ...

Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - #Roma-Ajax, Fonseca: 'Rappresentare l'Italia è motivo d'orgoglio. Siamo concentrati, è decisivo un aspetto'… - #Fonseca: "#Roma, serve la gara perfetta. Smalling deve sentirsi bene per rientrare" - Calcio Roma, carica Fonseca: "Con l'Ajax la gara più importante della stagione" - Roma, Fonseca: 'Contro l'Ajax la partita più importante della stagione. Gioca Calafiori'

Dopo 8 anni laritroverà Maarten Stekelenburg. Dal 2011 al 2013 ha difeso la porta giallorossa e ora ... La conferenza di Pauloe di Karsdorp sarà invece di pomeriggio, alle 13:30. Tornano ...Sono 21 i convocati diper la sfida trae Ajax di domani sera all'Olimpico: torna Mkhitaryan Con questi 21 uomini Pauloproverà a centrare la semifinale di Europa League. Ladomani sera è chiamata ...Roma Ajax Dopo la vittoria in rimonta ... autore di un rigore parato e molti interventi decisivi. Davanti a lui Fonseca schiererà nuovamente la difesa a 3 con Cristante, Ibanez e Mancini, che ai ...Per capire che Roma-Ajax fosse la partita più importante dell'anno non servivano in sovrappiù le parole di Fonseca, ma il portoghese in conferenza stampa ci ha tenuto a ribadirlo anche solamente per m ...