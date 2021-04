Roma-Ajax, Ten Hag: “Abbiamo imparato dagli errori dell’andata, domani lotteremo fino all’ultimo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pensiamo positivo, domani saremo dei guerrieri.Roma-Ajax, Fonseca: “Rappresentare l’Italia è motivo d’orgoglio. Siamo concentrati, è decisivo un aspetto”Queste le parole di Ten Hag, tecnico dell'Ajax intervenuto alla vigilia del match di Europa League contro la Roma. La sfida - valida per il ritorno dei quarti di finale - è di vitale importanza per la formazione olandese, che deve recuperare l'1-2 subito per opera dei giallorossi nella notte dell'Johan Cruijff Arena. Nella canonica conferenza stampa di presentazione alla gara, la guida tecnica dei biancorossi ha spiegato come il confronto dell'andata sia servito molto ai suoi, ripensando anche alla sconfitta maturata ai gironi di Champions League contro un'altra italiana, l'Atalanta.Roma-Ajax, Stekelenburg: “Nella ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pensiamo positivo,saremo dei guerrieri., Fonseca: “Rappresentare l’Italia è motivo d’orgoglio. Siamo concentrati, è decisivo un aspetto”Queste le parole di Ten Hag, tecnico dell'intervenuto alla vigilia del match di Europa League contro la. La sfida - valida per il ritorno dei quarti di finale - è di vitale importanza per la formazione olandese, che deve recuperare l'1-2 subito per opera dei giallorossi nella notte dell'Johan Cruijff Arena. Nella canonica conferenza stampa di presentazione alla gara, la guida tecnica dei biancorossi ha spiegato come il confronto dell'andata sia servito molto ai suoi, ripensando anche alla sconfitta maturata ai gironi di Champions League contro un'altra italiana, l'Atalanta., Stekelenburg: “Nella ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - Mediagol : #Roma-Ajax, Ten Hag: 'Abbiamo imparato dagli errori dell'andata, domani lotteremo fino all'ultimo'… - teladoiotokyo : Stekelenburg in conferenza stampa: L?esperienza nella Roma? Anni difficili ma la colpa è stata mia: Marteen Stekele… - LucaLoPorto1 : Fra 23 h e 58 minuti inizierà Roma Ajax -