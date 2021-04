Oristano, vaccini Pfizer inoculati a parenti: indagati 15 medici e infermieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono scattati questa mattina all’alba gli avvisi di garanzia dei Carabinieri del Nas di Cagliari nei confronti di 15 “furbetti del vaccino” Sono quindici le persone, tra medici e infermieri, finite nei guai nel comune di Oristano in Sardegna. Le indagini portate avanti dalla Procura di Oristano hanno portato alla luce abusi d’ufficio e peculato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono scattati questa mattina all’alba gli avvisi di garanzia dei Carabinieri del Nas di Cagliari nei confronti di 15 “furbetti del vaccino” Sono quindici le persone, tra, finite nei guai nel comune diin Sardegna. Le indagini portate avanti dalla Procura dihanno portato alla luce abusi d’ufficio e peculato L'articolo proviene da Inews.it.

