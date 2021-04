Olliolli World per Switch è stato appena presentato all' Indie World Showcase - Ecco il primo trailer!

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è il nuovo platform game di Roll7, che si inserisce nella saga dicome terzo capitolo, incentrata sulla cultura dello skateboarding. Questo capitolo del platform, coloratissimo, sbarcherà su Nintendo, promettendo controlli più fluidi che mai. Il gioco èannunciato oggi dallo studio all'di Nintendo. Arriverà sul Nintendo e-shop questo inverno. In un comunicato stampa Roll7 ci descrive un po' meglio il contenuto del gioco:"Preparati a esplorare un vivace mondo con lo skate e incontrare alcuni personaggi davvero pittoreschi nella tua ricerca per scoprire le mistiche divinità dello skate e raggiungere il Gnarvana....

Advertising

xboxersbr : OlliOlli World chega ao Xbox Series S|X e ao Xbox One ainda esse ano! - zazoomblog : Private Division e Roll7 annunciano OlliOlli World - insidetgame : OlliOlli World sarà disponibile da questo inverno -

Ultime Notizie dalla rete : Olliolli World

Multiplayer.it

In OlliOlli World, i giocatori possono personalizzare ogni aspetto del proprio personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile, esplorando livelli con percorsi multipli e scoprendo tutti i ...Olliolli World è il nuovo platform game di Roll7, che si inserisce nella saga di Olliolli, incentrata sulla cultura dello skateboarding. Questo capitolo del platform, coloratissimo, sbarcherà su ...