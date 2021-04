Mercati itineranti nei quartieri e navette

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Gualfrido Galimberti Bancarelle in tutta la città, perché nessuno dei residenti si senta abbandonato e, almeno una volta alla settimana, possa avere la possibilità di fare la spesa sotto casa. È l'...

"Con la deliberazione - spiega il sindaco Alberto Rossi - si portano da tre a undici le aree in cui sarà possibile esercitare l'attività di vendita ambulante, oltre ai. Nella pratica, questo ...E' inoltre presidente veneto del Caid, il consorzio degli ambulantialimentari su ... Chi esercita quindi nei, nelle fiere, nei posteggi isolati e in forma itinerante su suolo ...di Gualfrido Galimberti Bancarelle in tutta la città, perché nessuno dei residenti si senta abbandonato e, almeno una volta alla settimana, possa avere la possibilità di fare la spesa sotto casa. È l’ ...Con il ritorno della zona arancione i mercati degli ambulanti hanno potuto riaprire, dopo che, con la soglia massima di emergenza, erano stati limitati ai ...