Masters 1000 Montecarlo 2021: il montepremi e il prize money (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2021, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo 'Mille' stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Il prize money totale del torneo di Montecarlo è di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Sinner non brilla, ma Djokovic lo esalta: è lui il futuro del tennis ... invece lui ha già dimostrato di saper giocare bene settimana dopo settimana, vincendo tornei, arrivando in finale di Masters 1000. Mi piace molto come si comporta in campo, ma anche come si allena. ...

Sinner, niente impresa Djokovic è il più forte TENNIS Niente impresa per Jannik Sinner, che deve cedere in due set a Novak Djokovic nel secondo turno del "Rolex Monte - Carlo Masters" , secondo Masters 1000 stagionale che si sta disputando nel Principato di Monaco. Il giovane talento azzurro, che era ieri al primo confronto col numero uno del mondo, è stato battuto seccamente per 6 - 4 6 - 2 ...

ATP Masters 1000 Roma, l’entry list: assente Roger Federer Ubi Tennis Djokovic: "Sinner, presente e futuro", Jannik: "Cerco di imparare" Da un match contro un numero 1 si può sempre apprendere qualcosa di buono, anche da una sconfitta. Lo sa bene Jannik Sinner, estromesso al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo da Novak Djokovi ...

Masters 1000 Montecarlo: ottimo esordio di Djokovic e Nadal, all’Italia resta solo Fognini Si è delineato il quadro degli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo. Esordio convincente per i due giocatori più attesi, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il serbo ha messo fine al cammino di J ...

