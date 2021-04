L’ex Ilva diventa Acciaierie d’Italia, finalizzato l’accodo tra ArcelorMittal e Invitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’ex Ilva diventa Acciaierie d’Italia. Invitalia ha definito l’accordo con ArcelorMittal e deciso un aumento di capitale per 400 milioni di euro. ROMA – L’ex Ilva diventa Acciaierie d’Italia. E’ stato finalizzato l’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal per l’ingresso della controllata dello Stato nel controllo dell’azienda. L’intesa, come riportato da La Repubblica, è stata perfezionata con la sottoscrizione di un aumento di capitale di 400 milioni di euro da parte di Invitalia che diventa così socio con una partecipazione del 38% del capitale azionario e con il 50% dei diritti di voto. Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha definito l’accordo cone deciso un aumento di capitale per 400 milioni di euro. ROMA –. E’ statol’accordo traper l’ingresso della controllata dello Stato nel controllo dell’azienda. L’intesa, come riportato da La Repubblica, è stata perfezionata con la sottoscrizione di un aumento di capitale di 400 milioni di euro da parte dichecosì socio con una partecipazione del 38% del capitale azionario e con il 50% dei diritti di voto. Il ...

