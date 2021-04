L’apertura dell’Olimpico ai tifosi per Euro2020 scatena la polemica del settore degli spettacoli. Franceschini: “Ho chiesto le stesse regole” (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’apertura dello stadio Olimpico per le quattro partite di Euro 2020 in programma a Roma riaccende il dibattito sulla ripartenza nelle prossime settimane, in particolare del settore della cultura fermo sostanzialmente ormai da oltre un anno. Il via libera del governo al riempimento degli spalti dell’impianto accanto al Foro italico fino a circa 17mila tifosi ha scatenato la polemica della Fimi, ma non solo. Per il settore culturale, infatti, si prospettano regole diverse sul pubblico rispetto alla competizione continentale di calcio. Tanto da costringere Dario Franceschini a intervenire con una nota nella quale precisa che “sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Comitato tecnico scientifico”, il ministro della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)dello stadio Olimpico per le quattro partite di Euro 2020 in programma a Roma riaccende il dibattito sulla ripartenza nelle prossime settimane, in particolare deldella cultura fermo sostanzialmente ormai da oltre un anno. Il via libera del governo al riempimentospalti dell’impianto accanto al Foro italico fino a circa 17milahato ladella Fimi, ma non solo. Per ilculturale, infatti, si prospettanodiverse sul pubblico rispetto alla competizione continentale di calcio. Tanto da costringere Darioa intervenire con una nota nella quale precisa che “sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Comitato tecnico scientifico”, il ministro della ...

