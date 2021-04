(Di mercoledì 14 aprile 2021) E’ di qualche giorno fa la notizia dell’operaioda Arcelor-Mittal per aver condiviso su Facebook un post relativo alla fiction Mediaset “Svegliati amore mio”, sui disastri provocati dall’inquinamento dell’Ilva. Oggi i quotidiani raccontano che l’attrice protagonista della serie, Sabrina, gli ha offerto il supporto deiper difendersi. Riccardo Cristello, però, (questo il nome dell’operaio), ha declinato l’offerta. «All’offerta di Sabrina, di provvedere alla mia assistenza legale ho risposto con un “no” perché posso già contare sull’avvocato dell’Usb. Ma la telefonata mi ha fatto molto piacere, perché da qualche giorno vivo con un macigno addosso: mi trovo fuori dall’azienda con una moglie, due figli e un mutuo da pagareperché ho condiviso un ...

Advertising

fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - davidemaggio : Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Am… - napolista : La #Ferilli offre all’operaio licenziato i suoi legali, lui risponde: «Grazie, ma mi difendo sa solo» Lo racconta i… - DeuringerEnrico : RT @fanpage: L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sabrina Feril… - lavocemaruggio : Sabrina Ferilli si offre a pagare stipendio e spese legali al dipendente licenziato da ArcerlorMittal -

Ultime Notizie dalla rete : Ferilli offre

ROMA on line

La notizia ha fatto in un lampo il giro dei media e Sabrinaha deciso di tendergli una mano. L'attrice ha contattato Cristello e gli ha offerto uno stipendio e la copertura delle spese legate ...TARANTO - Sabrinaha telefonato a Riccardo Cristello, l'impiegato licenziato da ArcelorMittal dopo aver condiviso su Facebook un post che invitava alla visione della fiction 'Svegliati amore mio' di cui l'...A Sabrina Ferilli va il ringraziamento, mio e di tutto il sindacato che rappresento, per aver offerto al lavoratore la propria immediata disponibilità a sostenere le spese legali, oltre al pagame ...L’attrice Sabrina Ferilli, ha offerto sostegno economico all’operaio tarantino di ArcelorMittal che ha perso il posto di lavoro per aver condiviso su Facebook un invito a seguire la fiction di Canale5 ...