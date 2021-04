Justin Bieber e l' abuso di droghe | ' Le guardie del corpo mi controllavano il polso per capire se ero ancora vivo'

(Di mercoledì 14 aprile 2021)si racconta in una lunga intervista per il magazine GQ , che gli dedica la copertina e un servizio fotografico. Il cantante, 27 anni, svela i lati oscuri del suo passato parlando di Dio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Justin Bieber

si racconta in una lunga intervista per il magazine GQ , che gli dedica la copertina e un servizio fotografico. Il cantante, 27 anni, svela i lati oscuri del suo passato parlando di Dio ...... Cristiano Ronaldo; Ariana Grande; Dwayne Johnson; Kylie Jenner; Selena Gomez; Kim Kardashian; Leo Messi; Beyoncé Knowles;; Neymar da Silva; Taylor Swift; Kendall Jenner; Jennifer Lopez;...Justin Bieber si racconta in una lunga intervista per il magazine GQ, che gli dedica la copertina e un servizio fotografico. Il cantante, 27 anni, svela i lati oscuri del suo passato parlando di Dio e ...Justin Bieber ha rivelato che durante il periodo in cui faceva grande uso di sostanze stupefacenti le sue bodyguard gli controllavano a turno il polso di notte per essere sicure che fosse ancora vivo.