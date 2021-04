Invitalia sottoscrive aumento capitale di 400 mln per Ilva

Advertising

La sottoscrizione del capitale, si legge nella nota, è avvenuta in attuazione dell'accordo di co - investimento tra Arcelor Mittal Holding S.r.l., Arcelor Mittal Sa e, già comunicato al ...In particolare,, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo ...ArcelorMittal annuncia di avere perfezionato, in data odierna, un accordo di investimento (l’“Accordo di investimento”) con Invitalia, una società controllata dallo Stato italiano, formando una partne ...Invitalia ha sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy, la società affittuaria dei rami di azienda di Ilva in amministrazione straordinaria, in attuazione dell'accordo di co-investimento ...