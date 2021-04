Il docciaschiuma green con l’imballaggio che si scioglie mentre vi lavate

(Di mercoledì 14 aprile 2021) IPlus sono disidratati e hanno una confezione che è fatta di pasta di legno: così si risparmia sulla plastica e sulle emissioni legate ai trasporti (Foto: Plus)Guardate nel vostro bagno. Probabilmente ci troverete una selva di confezioni di plastica, colme di prodotti fatti in gran parte di acqua. Per rendere più sostenibile l’intera faccenda, il brand di igiene personale Plus ha creato degli articoli disidratati (a cui si aggiunge l’acquaci si lava, evitando di doverla trasportare) dentro imballaggi che si sciolgono direttamente nello scarico della doccia. Le bustine che contengono i detergenti Plus assomigliano a quelle per i semi: sottili e leggere, sono fatte di pasta di legno, un materiale biodegradabile che si può smaltire senza problemi direttamenteci si lava. Basta lasciare che si bagni perché ...

