I social accusano di razzismo Striscia la notizia | «Dillo bene | Lai»

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati accusati diper questo segmento della puntata di “la” andata in onda lunedì sera. Nello spezzone i due conduttori ironizzano sulle fattezze ed il modo di parlare dei cinesi. Tutto è iniziato quando l’account Instagram Diet Prada ha commentato in modo sferzante la puntata del Tg satirico. Nelle ultime ore sono comunque arrivate le scuse della presentatrice svizzera. «Non era mia intenzione offendere» spiega in inglese. Lingua scelta non a caso per i molti detrattori che sostengono si tratti di una mossa pensata per evitare ripercussioni negative sul marchio del marito, Tomaso Trussardi. Il profilo Diet Prada, creato nel 2014 da Tony Liu e Lindsey Schuyler, non è nuovo a questo genere di attacchi. Altro potente “nemico” dei due content creators è infatti il brand ...