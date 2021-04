Ha ancora senso parlare di sovranismo? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il coronavirus ha segnato una cesura con il passato imponendo ai partiti di evolvere la propria offerta e rimodellarla a un nuovo scenario globale, è tempo di un sovranismo maturo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il coronavirus ha segnato una cesura con il passato imponendo ai partiti di evolvere la propria offerta e rimodellarla a un nuovo scenario globale, è tempo di unmaturo

Advertising

6000sardine : Liliana #Segre sarà presente domani in Senato per votare la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick #Zaki.… - stanzaselvaggia : Domani riaprono le scuole. Benissimo. Tra alternanze varie, mio figlio farà 12 giorni circa in presenza da qui al… - Re_Scorpions : RT @dantonio_luca: 'La vita ha un senso solo se abbiamo ancora un sogno che ci fa desiderare il domani.' (Silvana Stremiz) #11aprile ??????Buo… - Anto70007062 : RT @dantonio_luca: 'La vita ha un senso solo se abbiamo ancora un sogno che ci fa desiderare il domani.' (Silvana Stremiz) #11aprile ??????Buo… - justlostinme : ma in che senso tra meno di due mesi sono in quarta cioè?? io sono rimasta a metà della seconda quando ancora la sc… -