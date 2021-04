Gianni Sperti ubriaco alla guida investe un passante | ma è uno scherzo | lui | “Questi stro…” FOTO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste ore sul web è trapelata una notizia shoccante sue il fatto che avesse investito unmentre era. Tale informazione, chiaramente, ha fatto il giro del web ed ha scosso parecchio l’opinione pubblica. A distanza di qualche ora, però, è trapelata la verità. Lo stesso opinionista di Uomini e Donne ha registrato delle Instagram Stories nelle quali ha chiarito tutta la situazione. Scopriamo quello che è accaduto davvero. Bruttoè stato travolto da una notizia inaspettata inerente il fatto che fosse...

Advertising

infoitcultura : “Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito un piedone” | Diabolica trappola per il re di Uomini e Donne - infoitcultura : Gianni Sperti ubriaco alla guida ha investito un uomo? Ecco la verità - infoitcultura : Gianni Sperti: ubriaco investe una donna? La smentita a Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e donne, Gianni Sperti ubriaco investe un passante. Lui rompe il silenzio: 'Fake, ecco come stanno le cose' - irrebirra : @IlProfDaLecce il mio gianni sperti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Il Fatto Quotidiano

, scherzo Le Iene/ Investe un passante nel giorno del suo compleanno ma... Veronica Ruggeri incontra Malika Chalhy Nel corso della puntata de Le Iene si parlerà anche di Malika Chalhy , ...Eppure, nonostante questo lungo periodo di conoscenza, tra loro continua a non scorrere buon sangue, come racconta proprio la spalla diintervistata da Nuovo Tv. Le parole di Tina ...In studio si fa sentire l’assenza di Tina Cipollari ma Gianni Sperti sta punzecchiando a dovere tronisti e corteggiatori. Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 14 aprile di Uomini e Donne! Uomini e ...Gianni Sperti ha deciso di rispondere alle domande che i suoi follower gli hanno posto su Instagram e si è lasciato andare a varie ...