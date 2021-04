Giallo di via Merulana, modella americana 30enne precipita per 15 metri: suicidio, omicidio o incidente? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Inutili i soccorsi per la modella 30enne Clara Hyun Lee, che prima di atterrare nel cortile ha impattato con il motore di un condizionatore dell’edificio. Si indaga sulla morte: si segue l’ipotesi di un incidente, ma non può escludersi né il suicidio né l’omicidio Un nuovo Giallo nelle vie di Roma, precisamente in Via Merulana (quella del pasticciaccio di Gadda) dove una modella 30enne di origini americane, Clara Hyun Lee, è precipitata dalla finestra del sesto piano di un palazzo nella notte tra sabato e domenica. La turista americana era arrivata dalla Francia venerdì scorso. Soggiornava nel B&B sito nel palazzo da cui è fatalmente caduta. Aveva viaggiato sola, ma i dettagli ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Inutili i soccorsi per laClara Hyun Lee, che prima di atterrare nel cortile ha impattato con il motore di un condizionatore dell’edificio. Si indaga sulla morte: si segue l’ipotesi di un, ma non può escludersi né ilné l’Un nuovonelle vie di Roma, precisamente in Via(quella del pasticciaccio di Gadda) dove unadi origini americane, Clara Hyun Lee, èta dalla finestra del sesto piano di un palazzo nella notte tra sabato e domenica. La turistaera arrivata dalla Francia venerdì scorso. Soggiornava nel B&B sito nel palazzo da cui è fatalmente caduta. Aveva viaggiato sola, ma i dettagli ...

