Garanzie per le imprese contro la crisi. E Giorgetti guarda oltre l'emergenza (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questione di liquidità. Se c'è un fattore che può fare la differenza in tredici mesi di pandemia è la possibilità per piccole e medie imprese di avere un po' di cassa a fronte di un fatturato pressoché inesistente. Per questo i prestiti bancari garantiti dallo Stato hanno assunto in questo anno terribile una valenza che definire strategica è poco, evitando a migliaia di imprese la morte celebrale o peggio, la trasformazione in zombie industriali. Forse la parola più adatta è salvezza. Il punto della situazione è stato fatto oggi in occasione della presentazione on line del Report Fondo di garanzia per le Pmi. Il sostegno alla liquidità delle imprese nell'emergenza Covid-19 curato da Svimez in collaborazione con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi e Mediocredito Centrale. All'evento, moderato da Gennaro ...

