Così i vaccini Covid possono provocare le trombosi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Comprendere le cause dei rarissimi eventi di trombosi tra la popolazione di vaccinati diviene un problema sempre più urgente. Prima di tutto, dopo i casi relativi all'Oxford-AstraZeneca, altri molto simili, sei donne tra i 18 e i 48 anni su 6,8 milioni di persone vaccinate, sono stati osservati anche nel caso del vaccino Johnson & Johnson. Secondo, occorre preparare vaccini per le nuove varianti e ciò non si può farlo senza chiarire almeno parzialmente il mistero. I DUBBI Sull'intera vicenda pesano una serie di dubbi, e non tutti necessariamente connessi alle cause vere e proprie dei fenomeni di trombosi. Potrebbe essere che a innescare i casi sia qualcosa che ha a che fare con il vettore virale, cioè il virus (una versione modificata dell'adenovirus dello scimpanzé) che porta la sequenza del codice genetico che codifica per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Così vaccini Garattini "Vaccini? Più facile morire cadendo da letto"/ "J&J, paura ingiustificata" E così non va. Bisogna in tutti i modi e con ogni canale spiegare al pubblico che nei vaccini bisogna avere fiducia e che i loro benefici sono infinitamente superiori ai rischi". Secondo Garattini ...

Nuovo accordo con Pfizer, anticipa 50 milioni di dosi in Ue entro giugno ...anticiperà anche secondo trimestre la consegna di 50 milioni di dosi di vaccini contro il Covid' ha detto von der Leyen, spiegando che il totale delle dosi consegnate da Pfizer - BioNTech sale così a ...

Vaccini, anziani in «tour» e prof rispediti a casa: tutti i buchi dell'Asl 3 Sud