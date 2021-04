"Conte cadde per interessi", "Solo colpa di Renzi". È gelo tra Bettini e il Pd (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo storico esponente dem spiega: "Si è mosso qualcosa di più grande di Renzi". Ma l'ipotesi complotto viene stoppata: "Ha pagato l'incapacità di fare un cambio di passo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo storico esponente dem spiega: "Si è mosso qualcosa di più grande di". Ma l'ipotesi complotto viene stoppata: "Ha pagato l'incapacità di fare un cambio di passo"

Caro Bettini, il BisConte è caduto per ragioni politiche palesi, non per manovre oscure È vero che l'ex presidente del Consiglio aveva un difetto di legittimazione nel circuito del potere, ma nessuno l'ha fatto cadere per questo motivo. E quando Mattarella scelse Draghi non fu per una lo ...

"Conte cadde per interessi", "Solo colpa di Renzi". È gelo tra Bettini e il Pd Lo storico esponente dem spiega: "Si è mosso qualcosa di più grande di Renzi". Ma l'ipotesi complotto viene stoppata: "Ha pagato l'incapacità di fare un cambio di passo" ...

