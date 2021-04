Cashback | ritardi negli aggiornamenti | la classifica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Super, laaggiornata al 14 aprile mattina:nel conteggio dei pagamenti sull’app Io Laaggiornata del Superal 14 aprile mattina fa registrare un numero di 236 transazioni per chi si trova nell’ultima posizione utile per ricevere il premio di 1500 euro. Si tratta della posizione numero 100mila. I primi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CorriereUmbria : Super cashback, la classifica aggiornata al 14 aprile: ritardi nel conteggio dei pagamenti sull'app Io… - Stefano67504474 : -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback ritardi

Oltre alle condizioni del conto Premium, è previsto un Metalfino all'1% sui pagamenti ... assicurazione medica sanitaria gratuita globale, assicurazione gratuita suidei voli, carte ...... rendendo possibile l'applicazione di, totalmente data - driven e a rimborso automatico ... Il servizio di rimborsoci sembra una risposta tempestiva e rapida ad una esigenza reale degli ...Tanti pagamenti non sono ancora stati registrati dall’App Io. Probabile che il ritardo sia dovuto ad ulteriori controlli in corso per individuare i furbetti del cashback. Le transazioni, in effetti, ...Super cashback , la classifica aggiornata alle ore 9 di mercoledì 14 aprile fa registrare 236 transazioni come soglia per accedere ai ...