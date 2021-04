Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Kean: pronto un sacrificio in difesa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri puntato al ritorno di Moise Kean in estate. pronto un sacrificio in difesa per chiudere la trattativa La Juventus, dopo aver sondato il terreno per Aguero è tornata alla carica per Moise Kean che guadagna 3 milioni e ha un cartellino del valore di 50 milioni. Il club bianconero ha un canale preferenziale con l’Everton e ottimi rapporti con Mino Raiola. Ed è su questo che confida ora la Juve per riaverlo, convinta di essere in vantaggio sul Psg (che vorrebbe tenerlo). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La partita si gioca sulle contropartite. I primi nomi della lista sono Ramsey e Rabiot, che consentirebbero a Paratici anche di liberarsi di ingaggi pesanti (7 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021): i bianconeri puntato al ritorno di Moisein estate.uninper chiudere la trattativa La, dopo aver sondato il terreno per Aguero è tornata alla carica per Moiseche guadagna 3 milioni e ha un cartellino del valore di 50 milioni. Il club bianconero ha un canale preferenziale con l’Everton e ottimi rapporti con Mino Raiola. Ed è su questo che confida ora la Juve per riaverlo, convinta di essere in vantaggio sul Psg (che vorrebbe tenerlo). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 La partita si gioca sulle contropartite. I primi nomi della lista sono Ramsey e Rabiot, che consentirebbero a Paratici anche di liberarsi di ingaggi pesanti (7 ...

Advertising

SkySport : Calciomercato, la Juve pensa a Emerson Palmieri: lui vuole tornare in Italia - Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - GiovaAlbanese : #Juventus | Il primo nome per il centrocampo è #Locatelli. E poi attenzione alle possibili uscite a sorpresa nella… - utzi_26 : Il #PSG finalista e semifinalista di #ChampionsLeague vuole #Dybala, ma per una buona parte del tifo bianconero è u… - gilnar76 : Gosens obiettivo #Juve: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -