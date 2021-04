Bellanova | La gestione dell’emergenza Covid di Emiliano in Puglia? Un disastro”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Caos”: questa è la parola ricorrente nella riflessione di Teresa, presidente di Italia Viva e viceministro delle Infrastrutture, quando affronta il tema dellapandemica nella, governata dal presidente Michele. Che cosa non sta funzionando nella regione? “Pianificazione, organizzazione, rispetto delle persone, soprattutto delle persone più fragili: sono questi - spiega - gli elementi che sopra ogni cosa sono mancati ine che hanno determinato il caos in cui sono precipitati i cittadini pugliesi. Caos ancora nelle ultime ore verificatosi, come documentato dai media, nell’hub della Fiera del Levante di Bari, confermando quanto ogni giorno leggiamo e ci dicono decine e decine di cittadini su una campagna vaccinale disorganizzata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova gestione

Di meglio si sarebbe potuto fare se l'allora ministro(ItaliaViva) avesse voluto prendere ... E' causa di questo tipo di allarmismi, sommati allacontorta degli anni precedenti, l'...Lo scrive in un post su Facebook, Teresa, senatrice di Italia Viva. 'Sento che possiamo ... La campagna vaccinale - anche per il nuovo impulso dato dall'attuale- procede più spedita.Il viceministro delle Infrastrutture boccia le politiche del governatore e dell'assessore alla Salute Lopalco e chiede al ministro Speranza di fare luce sui disservizi regionali. L'accusa: "Nell'opini ...